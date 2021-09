‘Desfigurada’: Linda Evangelista quer R$ 267 mi de indenização após procedimento que deu errado

Linda Evangelista quer receber US$ 50 milhões (R$ 267 milhões) de indenização após um procedimento estético que deu errado, deixando-a “desfigurada”. A modelo entrou com um processo em Nova Iorque contra a empresa Zeltiq Aesthetics por negligência, propaganda enganosa e falta de alerta sobre efeitos colaterais do procedimento, segundo informações da Reuters.

O tratamento foi feito h[a mais de 5 anos, e foi uma espécie de criolipólise. “[O procedimento] aumentou — não diminuiu — minhas células de gordura e me deixou permanentemente deformada, mesmo depois de passar por duas cirurgias corretivas dolorosas e malsucedidas. Fui deixada, como a mídia descreveu, ‘irreconhecível'”, declarou Linda.

Linda desenvolveu hiperplasia adiposa paradoxal, uma área endurecida na gordura localizada. “No processo, tornei-me reclusa. Com este processo, estou avançando para me livrar da minha vergonha e ir a público com a minha história. Estou tão cansada de viver assim. Eu gostaria de sair pela minha porta com a cabeça erguida, apesar de não parecer mais eu mesma. O HAP não apenas destruiu meu meio de vida, mas também me enviou a um ciclo de profunda depressão, profunda tristeza e as profundezas da auto aversão”, completou.

