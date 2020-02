Desfalques na lateral devem abrir espaço para Gabriel Menino no Palmeiras

O volante Gabriel Menino deve ser uma das novidades do Palmeiras para o jogo desta quinta-feira contra o Guarani, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pelo Campeonato Paulista. A tendência é a revelação das categorias de base do clube ser escalado como improvisado na lateral direita, já que as duas principais opções para a posição (Marcos Rocha e Mayke) estão machucados.

Gabriel Menino já desempenhou essa função em outras partidas da equipe como no último domingo contra o Mirassol. O jogador de 19 anos entrou no segundo tempo após Mayke sentir um incômodo no calcanhar esquerdo e teve boa atuação. O volante, inclusive, foi quem cobrou o escanteio para o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez subir e marcar de cabeça o gol de empate.

Quem atuou a maior parte deste ano como titular na lateral foi Marcos Rocha, que continua fora do time depois de ter sofrido pancadas no confronto contra a Ponte Preta, em Campinas. Mayke, então, ganhou chance de ser titular contra o Mirassol, porém também sofreu lesão. Em entrevista no último domingo, o técnico Vanderlei Luxemburgo elogiou Gabriel Menino e disse que o havia testado como lateral em alguns treinos para se precaver de possíveis desfalques.

Além de Gabriel Menino, o Palmeiras terá pelo menos outra novidade. O atacante Dudu volta ao time depois de ter cumprido suspensão na partida contra o Mirassol. O jogador de 28 anos terá nesta quinta-feira a sua 300.ª partida pelo clube. Quem também se candidata a aparecer como titular é o meia Bruno Henrique, que no domingo deu passe para Raphael Veiga marcar um gol na vitória por 3 a 1.