Desfalque na Copa do Brasil, Everton comemora empate fora de casa do Grêmio

Desfalque no Grêmio, por suspensão, na partida de volta pelas semifinais da Copa do Brasil contra o Athletico-PR, o meia-atacante Everton comemorou o empate sem gols contra o São Paulo, neste sábado, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Foi um ponto importante, conquistado fora de casa e contra um adversário muito forte. Nós sabíamos que seria um jogo difícil, mas acho que fizemos um bom jogo. Controlamos bem as ações deles, embora as duas equipes tenham criado chances para marcar. O que vai ser duro é não entrar em campo lá em Curitiba, mas vou torcer pelos meus companheiros”, enfatizou.

Como o Grêmio, em casa, venceu por 2 a 0, agora pode perder até por um gol de diferença para chegar à final da Copa do Brasil. O jogo será disputado nesta quarta-feira, às 19 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba. “É ruim ficar de fora, estou até pensando como vou fazer para aguentar, mas vou estar do lado de fora mandando energias positivas para os meus companheiros”, finalizou.

O zagueiro David Braz também comemorou o empate fora de casa, mas fez o alerta de que ainda há muito o que fazer nesta temporada. “O treinador (Renato Gaúcho) tem nos passado muita confiança, tanto que quem entra sempre dá conta do recado. O trabalho está sendo bem feito, mas ainda não ganhamos nada. O que esperamos é ser recompensados no final, com vitórias e títulos”, comentou.