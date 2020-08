Desfalque desde janeiro, Martín Rodríguez volta a treinar no Vitória Goleiro que era titular na meta do Leão quando tinha condições físicas sofreu grave contusão no joelho antes mesmo da paralisação forçada das competições

Uma das peças que conseguiu manter regularidade dentro do 2019 inconstante do Vitória, o arqueiro uruguaio Martín Rodríguez iniciou nessa semana sua transição para volta aos treinamentos. Lesionado no joelho ainda no mês de janeiro contra o Fortaleza pelo Nordestão, ele aproveitou o período de paralisação forçada das competições por conta da pandemia para tratar da sua contusão.

Além de agradecer aos esforços feitos pelo Departamento Médico do Nego, ele garantiu que não haverá qualquer tipo de precipitação no processo de recondicionamento físico para garantir que, uma vez em forma, ele possa voltar a disputar posição sem o risco iminente de nova contusão:

– Consegui a liberação do departamento médico. Agradecer a eles, a estrutura do clube, que me deu todo apoio para uma boa recuperação. Agora só falta conseguir treinar normal, conseguir ritmo para ficar à disposição de Bruno (Pivetti, técnico da equipe). Estou me sentindo bem, com segurança, mas não podemos adiantar os passos porque é uma lesão difícil. Passo a passo vamos trabalhando da melhor maneira.

A reabilitação de Martín Rodríguez vem em ótima hora para ampliar as possibilidades do treinador do Leão. Isso porque, no próximo sábado (8), a equipe inicia sua trajetória na Série B do Brasileirão recebendo no Barradão o Sampaio Corrêa às 19h.

