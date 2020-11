Desfalcado, Vasco tenta sair do zona de rebaixamento e encerrar jejum contra o São Paulo no Morumbi

O treinador Ricardo Sá Pinto terá trabalho para escalar o Vasco no duelo diante do São Paulo, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbi. Além de Talles Magno, Martin Benítez, Tiago Reis, Ulisses, Fellipe Bastos, Carlinhos e Ribamar, o goleiro Fernando Miguel e o zagueiro Werley também testaram positivo para Covid-19 e desfalcam a equipe. Outro atleta que não estará à disposição do português é o lateral-direito Léo Matos, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, os zagueiros Miranda e Leandro Castan retornaram aos treinos na manhã da última sexta. Todavia, a presença de ambos na equipe titular ainda não foi confirmada pela comissão técnica, visto que eles estavam afastados e não treinam com o grupo há dez dias por causa do isolamento social exigido aos contaminados pelo coronavírus.

O Cruz-Maltino voltou à zona de rebaixamento após o Bragantino golear o Bahia por 4 a 0 na sexta. No entanto, com muitos desfalques, o comandante português também tentará quebrar um longo jejum recente. O clube carioca não vence o São Paulo no Morumbi desde o dia 18 de julho de 2012. A última vitória aconteceu no Brasileirão daquele ano por 1 a 0 com gol do lateral-direito Fágner.

Diante de inúmeros problemas, outra grande preocupação é com a decisão na Copa Sul-Americana, que se aproxima. Na próxima quinta, o Vasco visita o Defensa y Justicia, pelo jogo de ida das oitavas de finais, às 21h30 (de Brasília), no Norberto Tomaghello, na Argentina.

Para o jogo deste domingo, o Vasco terá pela frente um adversário embalado pela classificação para as semifinais da Copa do Brasil e em seu melhor momento na temporada, bem próximo da liderança do Brasileirão. A tendência é que a equipe vá a campo com a seguinte escalação: Lucão, Marcelo Alves (Miranda), Leandro Castan e Ricardo Graça; Yago Pikachu, Andrey, Léo Gil, Juninho (Cayo Tenório) e Neto Borges; Gustavo Torres e Cano.

– Espero que a equipe vá com confiança, ambição, personalidade e humildade. Perceber que o adversário tem valor (São Paulo), com respeito, mas ambição de que podemos conquistar um bom resultado – disse Sá Pinto sobre o duelo no Morumbi.

– Vai ser uma luta até o final, esperamos que não seja pelos lugares de baixo. poderíamos estar no décimo lugar se tivéssemos ganho. Queríamos ter ganho esse jogo (Contra o Fortaleza). Tudo que temos vivido é muito difícil (Desfalques). Vocês sabem que eu não sou de dar muitas desculpas. Tenho que valorizar o que tenho – frisou.

Confira o retrospecto do Vasco no Morumbi nos últimos anos

São Paulo 5×1 Vasco – Brasileiro de 2013

São Paulo 3×0 Vasco – Copa do Brasil de 2015

São Paulo 2×2 Vasco – Brasileiro de 2015

São Paulo 1×0 Vasco – Brasileiro de 2017

São Paulo 2×1 Vasco – Brasileiro de 2018

São Paulo 1×0 Vasco – Brasileiro de 2019

