Desfalcado, mas em vantagem, Palmeiras recebe CRB para confirmar vaga nas oitavas

Com ao menos dez desfalques, mas em vantagem depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Palmeiras recebe o CRB nesta quarta-feira, às 19 horas, no Allianz Parque, para confirmar a vaga às oitavas de final da Copa do Brasil, torneio do qual é o atual campeão. O time paulista tenta superar as baixas e o rival alagoano para seguir na competição.

Como triunfou no duelo em Maceió, o Palmeiras joga pelo empate em casa para ir à fase seguinte da Copa do Brasil. Se perder por um gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis. O CRB precisa de uma vitória por dois gols de saldo para se classificar.

Já acostumado com a desgastante maratona de jogos, Abel Ferreira quebra a cabeça para escalar a equipe. Entre convocados para as Eliminatórias, lesões, casos de covid-19 e o futuro incerto de Alan Empereur, a equipe tem ao menos dez desfalques. O lateral-direito Marcos Rocha e o atacante Breno Lopes, que estão em fase final de recondicionamento físico, também vinham integrando a lista, mas é possível que eles estejam à disposição nesta quarta.

Kuscevic passa pela transição entre a parte física e técnica, Patrick de Paula sofreu um trauma no quadril contra a Chapecoense, Danilo Barbosa, Danilo e Gabriel Veron estão fora por lesões musculares. Veron e o zagueiro Michel, além disso, testaram positivo para a covid-19.

Já Weverton, Gustavo Gómez e Viña estão com suas respectivas seleções para a disputa das Eliminatórias e Gabriel Menino, com a seleção olímpica para amistosos na Sérvia. Empereur espera o desfecho da negociação com o Verona, da Itália, para saber se terá o contrato estendido com o Palmeiras. É provável que ele não jogue mais até o fim de junho. Reserva de Alisson, o goleiro, porém, deve voltar da seleção brasileira a tempo de atuar contra o CBR. Na próxima sexta, no entanto, vai se apresentar ao Brasil para a disputa da Copa América.

Com tantas ausências, Abel Ferreira não tem nem como escalar um time alternativo diante dos alagoanos de olho no clássico com o Corinthians, sábado, pelo Brasileirão. “Como vou fazer isso (risos)? Por isso tenho de ter orgulho de ser treinador desses jogadores, dos garotos, dos mais experientes. Apesar dessas dificuldades, estes guerreiros sabem transformar das dificuldades, as forças”, disse o técnico português, que tem somente dois zagueiros à disposição, Luan e Renan, e por isso deve manter a equipe com uma linha defensiva de quatro jogadores.

“O treinador está aqui para arranjar soluções, assumir quando não ganha, mas todos juntos vamos encontrar as soluções para dar alegrias aos torcedores e a nós também. Vamos seguir com essa exigência e compromisso com a vitória, jogando sempre para ganhar.”

Por outro lado, Deyverson fez nesta semana as primeiras atividades com o elenco desde que foi reintegrado e, diante de tantos problemas, pode ganhar uma chance de Abel Ferreira, que elogiou o atacante. O português disse que o jogador “vai nos trazer experiência”.

O CRB chegou à terceira fase da Copa do Brasil após eliminar o Goianésia e o Paysandu. Disputando a Série B do Brasileirão, os comandados do técnico Allan Aal vêm de uma grande vitória sobre o Cruzeiro no Mineirão por 4 a 3.

