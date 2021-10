Desfalcado, Inter busca superação em Fortaleza para tentar vaga na Libertadores

Com o moral baixo pela derrota no fim de semana para o líder Atlético-MG e repleto de desfalques, o Internacional vai ter de se superar, nesta quarta-feira, às 19 horas, no Castelão, em Fortaleza, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Ceará, que, com 21 partidas disputadas – juntamente com o Grêmio -, é o time que menos atuou na competição. Com 28 pontos, a equipe cearense almeja disputar uma vaga na próxima Copa Libertadores e para isso nada melhor do que aproveitar o momento instável do adversário.

O técnico Diego Aguirre ganhou dois desfalques de última hora. O meia-atacante Taison, capitão do time, apresentou sintomas gripais, enquanto o meia Gabriel Boschilia reclamou de dores no joelho. Como Edenílson está com a seleção brasileira, o setor de armação de jogadas deverá ficar por conta de Mauricio.

Problema maior está na defesa. Víctor Cuesta está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e as opções saoo bastante inexperientes: Kaique Rocha e Gabriel Mercado. O primeiro ainda não fez sua estreia na equipe, enquanto o argentino atuou apenas uma vez e como lateral-direito, no empate por 2 a 2 com o Santos.

Com 32 pontos, o Inter inicia a rodada na sétima colocação. Dentro do Beira-Rio, a expectativa é de que o time some nove pontos nos três próximos duelos. Após a partida desta quarta, a equipe retorna para Porto Alegre, onde vai receber na sequência Chapecoense e América-MG.

SEGUNDA VITÓRIA – Em busca também de respiro na luta contra o rebaixamento, o Ceará aposta no reencontro com a torcida para levar a melhor sobre o Internacional. Sem perder há duas partidas, o Ceará vem de vitória sobre a Chapecoense, por 1 a 0, e teve o final de semana de folga devido ao adiamento do seu jogo contra o Bahia.

O principal reforço do Ceará para esse jogo vai estar na arquibancada. Depois de 572 dias sem público devido à pandemia da covid-19, a Arena Castelão vai poder receber 6.389 pessoas nesta quarta-feira.

“A gente está ansioso para esse reencontro. O mais importante é que esse reencontro seja com vitória, com um futebol que possa convencer e terminar o jogo contra o Internacional abraçado, todo mundo comemorando os três pontos e a volta deles junto de nós”, disse o meia Fernando Sobral.

Sobre o time que vai entrar em campo, o técnico Tiago Nunes deve realizar apenas uma alteração em relação à formação que iniciou contra a Chapecoense. O zagueiro Messias retorna após cumprir suspensão automática no lugar de Gabriel Lacerda.

Saiba mais