Desfalcado, Flamengo enfrenta o Goiás pensando na final da Copa do Brasil

Embora a final da Copa do Brasil seja a grande preocupação do Flamengo, o time carioca tem um compromisso pelo Campeonato Brasileiro, muito importante para retomar a confiança após a derrota por 1 a 0 para o São Paulo. Nesta quarta-feira, às 19h, enfrenta o Goiás no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), pela 24ª rodada.

No último domingo, o Flamengo sofreu uma dura derrota para o São Paulo diante da sua torcida, no Maracanã, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Agora, precisa reverter a situação no próximo domingo, às 16h, no Morumbi. No Brasileirão, também vem de derrota, pois sofreu 3 a 0 do Athletico-PR. Com isso, seguiu com 39 pontos, terminando a última rodada em quarto lugar.

O técnico Jorge Sampaoli é conhecido por mudar as escalações frequentemente. Focado na Copa do Brasil, isso era novamente esperado. Entretanto, mesmo se não quisesse, será obrigado a fazer alterações, porque o time conta com nada menos do que nove desfalques.

Sete desses estão no departamento médico: o lateral-direito Varela, o zagueiro Léo Pereira, o lateral-esquerdo Filipe Luís, os volantes Allan e Erick Pulgar e o meia Arrascaeta e o atacante Luiz Araújo.

Léo e Pulgar foram titulares no domingo, mas sentiram dores musculares. A lista de suspensões ainda conta com o lateral-direito Wesley e o atacante Gabigol, outros que iniciaram a partida diante do São Paulo.

Sampaoli avaliou que mudanças nas escalações não causam problemas, pois os jogadores se conhecem há bastante tempo. “Tento escalar sempre os melhores. Creio que muitas posições são repetidas muitas vezes. Em outros lugares variei mesmo. É um time que não precisa se entrosar, porque eles já se conhecem e jogam juntos há muito tempo. Mas temos que seguir para que esse entrosamento se mostre.”

O Goiás estava há oito jogos sem perder, mas agora está há quatro sem vencer, sendo três empates e a derrota no último jogo diante do Palmeiras, por 1 a 0. Com 25 pontos, ocupa a 16ª colocação, apenas uma acima do Santos, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 24. O time paulista, porém, já atuou na rodada e venceu por 2 a 1 o Bahia.

Se o Flamengo tem desfalques, o Goiás conta com três retornos importantes: o lateral-direito Maguinho, o zagueiro Lucas Halter e o meia Guilherme Marques. O trio cumpriu suspensão e deve voltar ao time titular do técnico Armando Evangelista.

Entretanto, o time goiano também terá um desfalque, pois o volante Raphael Guzzo foi expulso no último jogo. O Goiás atuou com três volantes e, desta forma, a saída de Guzzo será solucionada com o a volta do meia Guilherme Marques.

Apesar da última derrota, o técnico Armando Evangelista segue confiante em uma boa apresentação contra outro time do G-4. “Não tem como esconder as dificuldades que teremos. Mas é como eu costumo dizer: no Brasileirão não existem jogos fáceis. Nosso propósito é poder ser competitivo contra qualquer time. Sabemos que temos evoluído, sinto que a equipe comprou a ideia e está trabalhando muito para colocar em prática.”

