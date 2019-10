Desfalcado, Flamengo aposta em fator casa para se isolar na liderança do Brasileiro

Rio – Líder do Brasileiro com 52 pontos, o Flamengo recebe o Atlético-MG nesta quinta-feira, às 20h, no Maracanã, válido pela 24ª rodada do campeonato. Invicto como mandante, o Rubro-Negro aposta no ótimo retrospecto para se distanciar na ponta da tabela. Em caso de vitória, a equipe carioca abrirá oito pontos de vantagem em relação a Santos e Palmeiras. Vale lembrar que mais de 55 mil ingressos já foram vendidos.

Em 11 jogos como mandante, o Flamengo venceu dez e empatou apenas uma vez, tendo aproveitamento espetacular de 94%. Como visitante, a equipe comandada por Jorge Jesus mantém a pegada e possui a melhor campanha. Em 12 jogos, Rubro-Negro venceu seis partidas, empatou três e perdeu três.

Para esta partida, Jesus terá um total de sete desfalques. Convocados para defender a seleção brasileira, Gabigol e Rodrigo Caio estão fora. Arrascaeta e Filipe Luís se recuperam de lesão no joelho direito e Berrío sofreu uma entorse no tornozelo direito; Diego e Lincoln realizam trabalho de recuperação física.

A maioria dos desfalques devem seguir fora para a próxima partida do Flamengo, quando visita o Athletico Paranaense. Além disso, seis jogadores da equipe carioca estão pendurados e podem ficar de fora da partida do fim de semana, são eles: Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Pablo Marí, Piris da Motta, Rafinha e Willian Arão.

Com isso, Jorge Jesus deve mandar o Flamengo a campo com: Diego Alves, Rafinha, Thuler, Pablo Marí e Renê; Willian Arão, Gerson, Reinier e Everton Ribeiro; Vitinho e Bruno Henrique.