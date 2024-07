Desfalcado e com volta de Ríos, Palmeiras tenta no Maracanã frear reação do Fluminense

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2024 - 7:30 Para compartilhar:

O Palmeiras sobe ao gramado do Maracanã, no Rio, nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), com a missão de frear a reação do Fluminense no Campeonato Brasileiro para se manter na cola do líder Botafogo. Para o duelo da 19ª rodada, o último do primeiro turno, o time alviverde vai contar com o retorno do volante Richard Ríos, vice-campeão com a Colômbia na Copa América.

A equipe comandada por Abel Ferreira ocupa a vice-liderança, com 36 pontos, apenas três a menos do que o Botafogo, que encara o São Paulo às 19h30. Em caso de derrota dos cariocas, os palmeirenses fisgam a liderança tirando a diferença de dois gols de saldo, podendo encerrar a rodada como campeão simbólico do primeiro turno. O time alviverde ainda não figurou no topo da tabela na atual edição do Brasileirão.

“Desde que estou aqui, creio que este será o ano mais difícil”, disse Abel, após a vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, no sábado. “Várias equipes se reforçaram. O ano passado já foi, mas creio que esse ano vai ser mais apertado ainda a disputa pelo título.”

O retorno de Richard Ríos acirra a disputa no meio-campo do Palmeiras. A tendência é que o colombiano inicie no banco de reservas diante do Fluminense, com Zé Rafael e Aníbal Moreno entre os titulares. Gabriel Menino, que balançou as redes na rodada passada, deu conta do recado na ausência do companheiro e corre por fora na briga por uma vaga entre os 11 iniciais.

A volta de Ríos é um alento para Abel Ferreira, que está com desfalques importantes no time titular. O zagueiro Murilo sofreu uma entorse no tornozelo direito diante do Cruzeiro e deve ficar fora por pelo menos três semanas. O lateral-direito Mayke tem um edema na coxa e também pode ser desfalque nesta quarta-feira. A tendência é que Naves e Marcos Rocha sejam titulares contra o Fluminense.

Cabe ressaltar que o prodígio Estêvão se recupera de torções no tornozelo e no joelho esquerdos, enquanto o lateral-esquerdo Piquerez passou por cirurgia para corrigir problema no menisco do joelho esquerdo e corre risco de não jogar mais em 2024. Para o duelo desta quarta-feira, Abel está suspenso e o time deve ser orientado à beira do campo pelo auxiliar técnico João Martins.

Pelo lado do tricolor carioca, os olhos estarão voltados para Thiago Silva. O zagueiro de 39 anos vai fazer o seu primeiro jogo no Maracanã no seu retorno ao Fluminense. Ele reestreou no domingo, quando foi um dos destaques na vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, na Arena Pantanal. O gol que garantiu os 3 pontos foi marcado pelo jovem atacante Kauã Elias, que vem correspondendo na fase de Germán Cano e pede passagem na equipe titular.

Foi o primeiro resultado positivo do atual Campeão da Libertadores em 15 rodadas no Brasileirão, tirando o Fluminense da lanterna. O time ainda está em situação dramática, em 19º, com somente 11 pontos, mas vem de dois jogos sem derrota e ganha respiro na luta contra o rebaixamento.

O Palmeiras não vence o Fluminense no Maracanã desde 2017, quando derrotou o tricolor carioca por 1 a 0, com gol de Egídio. No confronto histórico, os paulistas levam vantagem, com 54 vitórias, contra 32 dos cariocas, além de 14 empates.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X PALMEIRAS

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos (Ignácio) e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Marquinhos e Cano. Técnico: Mano Menezes.

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Naves, Gustavo Gómez e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Dudu, Felipe Anderson e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO).

HORÁRIO – 21h30.

LOCAL – Maracanã, no Rio (RJ).