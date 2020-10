Desfalcado, Coritiba busca reabilitação contra o Palmeiras

O Coritiba terá desfalques importantes para enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira, às 18h, no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Jorginho Campos não poderá contar com os volantes Nathan Silva, suspenso, e Matheus Sales, sem poder atuar por pertencer ao time paulista.

O clube ainda divulgou que dois jogadores foram diagnosticados com covid-19 e sequer viajaram, a fim de cumprir todos os protocolos de saúde. A agremiação, no entanto, optou por não revelar os nomes para tentar surpreender o rival.

Se as baixas pelo novo coronavírus atingirem a defesa, Jorginho terá uma verdadeira dor de cabeça porque Rhodolfo e Nathan Ribeiro, outras opções para o setor, estão lesionados. Com isso, o jovem Henrique deverá aparecer entre os relacionados. Também existe dúvida no meio de campo entre Martínez e Matheus Bueno.

“Meu trabalho está sendo mensurado por um mês e meio. A diretoria tem todo o direito e poder de decisão, mas não vou ficar preocupado com críticas. Faltavam peças que estão chegando, mas precisamos de tempo. Não sou mágico. Estamos tendo alguns problemas, mas vamos buscar fazer um grande jogo contra o Palmeiras”, disse o treinador.

Há quatro jogos sem vitória, o Coritiba aparece na 18ª posição, com 12 pontos. O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Bahia, com 15.

