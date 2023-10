Desesperados, Goiás e Bahia fazem confronto direto contra a zona de rebaixamento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/10/2023 - 8:00 Compartilhe

Goiás e Bahia fazem um confronto mais que direto na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Abrindo a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, a dupla mede forças às 16h, na Serrinha, em Goiânia (GO). Os baianos estão a dois pontos atrás dos goianos e um triunfo tira o time da zona vermelha e empurra o adversário.

O Goiás é o primeiro time fora da zona da degola, com 27 pontos e enfrenta uma seca de seis jogos sem vitórias. Vem de empate por 1 a 1, fora de casa, contra o líder Botafogo e está a um ponto do Vasco, 17º. O Bahia está a dois dos goianos, com 25, e vem de duas derrotas seguidas, a última para o Flamengo, por 1 a 0, no Rio de Janeiro.

Para a partida, o técnico Armando Evangelista terá as voltas do volante Luís Oyama e do meia Julián Palácios. O primeiro, por força de contrato, ficou de fora do duelo contra o Botafogo, enquanto o argentino cumpriu suspensão.

Por outro lado, o lateral-direito Maguinho, o meia Morelli e o atacante Allano são desfalques, após receberem o terceiro cartão amarelo. No ataque, Vinícius e Alesson brigam pela a vaga de Allano. Julián Palácios e Diego Gonçalves também podem fazer a função de ponta.

Na lateral, Apodi e Bruno disputam a vaga, enquanto no meio de campo, Oyama aparece como principal substituto de Morelli, porém tem a concorrência de Raphael Guzzo e Higor Meritão. O técnico português atribui a seca de vitória à ‘falta de sorte’: “Se fomos ver o jogo contra o Botafogo, tivemos chances lá na frente. É uma questão de melhorar, mas também de sorte, está faltando um pouquinho de sorte em traduzir essas chances em gols”, disse o treinador.

Pelo lado do Bahia, o técnico Rogério Ceni não terá o zagueiro Kanu. O capitão foi expulso na partida contra o Flamengo e cumpre a suspensão automática. O provável substituto deve ser o jovem Gabriel Xavier. A principal novidade será a volta do meia Cauly, que vinha sendo um dos destaques do time. Fora dos últimos quatro jogos, após lesão no ligamento do joelho direito, o meia deve retornar ao time titular, no lugar de Yago Felipe. Enquanto o meia Cittadini aguarda uma liberação do departamento médico e pode pintar entre os relacionados.

O próprio Ceni já havia indicado a volta do meia após o jogo contra o Flamengo:”Estamos ansiosos para o retorno dele. Tenho quase certeza, 99% de chances, que ele vai estar presente com a gente no jogo contra o Goiás, que passa a ser uma final. Já o Cittadini espero ter uma avaliação do departamento médico, mas acredito que esteja bem para o duelo de sábado”, disse Ceni.

