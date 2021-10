‘Deserto Particular’ é filme brasileiro escolhido para disputar vaga no Oscar 2022

Foi anunciado nesta sexta-feira (15), que o filme Deserto Particular foi o escolhido pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, pós reunião do Comitê de Seleção, para disputar uma vaga na lista de indicados do Oscar 2022. De todos os filmes escolhidos pelos países, poucos são selecionados para, de fato, concorrer ao prêmio na categoria Melhor Filme Internacional.

O filme conta a história de Daniel (Antonio Saboia), um policial exemplar que, depois de cometer um erro em seu trabalho, parte de Curitiba para o sertão da Bahia em busca de uma mulher que ele se relaciona virtualmente.

O filme foi premiado no Festival de Veneza, na mostra paralela Venice Days, com o Premio Del Pubblico BNL. Sua estreia nos cinemas será no dia 25 de novembro, mas é possível assistí-lo antes dessa data na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que começa no dia 21 de outubro.

Confira o trailer:

