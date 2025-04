Desenvolvimento Social premia bancos, empresas e governos por inclusão socioeconômica

O Ministério do Desenvolvimento Social premiou na tarde desta terça-feira, 29, empresas, estados e municípios que atingiram os melhores índices de empregabilidade e investimentos em programas sociais, além do fomento ao pequeno empresário. O Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômico contou com a participação de ao menos sete bancos, cinco empresas e 10 estados premiados.

A iniciativa promove oportunidades de geração de renda e empreendedorismo para famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). O evento contou com a participação do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, além do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo.

Em pronunciamento, Wellington Dias valorizou os índices de empregabilidade entre as pessoas de baixa renda e exaltou a redução da fome no Brasil desde o início do governo. Ele reforçou a importância de investimentos em programas sociais para sustentar o desenvolvimento do país.

“Nós tivemos uma redução da fome já em 2023 e reduzimos a chamada linha da pobreza. É um trabalho contínuo. E isso aconteceu com o envolvimento de municípios, estados, do setor privado, de empresas, do empreendedorismo. Agora, nós temos a oportunidade de reconhecer os melhores resultados. É a premiação de um ‘campeonato do bem’”, pontuou o ministro.

“O Brasil é um país que está entre os mais desenvolvidos do mundo, entre as dez maiores potências, mas precisa continuar a olhar e combater essa desigualdade”, ressaltou Dias, que premiou 12 microempresários que desenvolveram seus negócios por meio de programas sociais.

Entre os destaques empresariais, o Carrefour foi destaque na categoria de empregabilidade para beneficiários do CadÚnico. A empresa de supermercados foi seguida pelo McDonald’s, AEC, Supermercado Mateus e Raia Drogasil. Na categoria estados, os governos do Rio Grande do Norte, Alagoas, Amazonas, Santa Catarina e Piauí apresentaram os melhores índices no último ano. Outros 15 municípios do país também foram homenageados.

A premiação ainda foi concedida para os bancos que investiram no programa Acredita no Primeiro Passo, que oferece iniciativa a qualificação profissional e o empreendedorismo de pessoas de baixa renda. O Banco do Nordeste está entre os destaques, e investiu cerca de R$ 804 milhões no programa deste outubro do ano passado.

“O Brasil tem buscado justamente fazer com que o crédito, o crédito com agilidade e sem burocracia, chegue nas mãos das pessoas que mais precisam e que querem ter essa oportunidade de empreender”, afirmou Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste.

“Tivemos um desafio de cumprir o orçamento de 500 milhões a partir de agosto de 2024, e o Banco do Nordeste foi além. Fizemos R$ 550 milhões em financiamentos, foram mais de 60 mil contratos feitos e, agora, estamos na mesma toada em 2025. O desafio inicial era R$ 1 bilhão, mas anunciamos que o Banco do Nordeste vai investir R$ 1,6 bilhão no programa Acredita no Primeiro Passo”, concluiu.

O Banco da Amazônia (R$ 2,2 milhões), a Agência de Fomento do Piauí (R$ 1,4 milhão) e a Agência de Fomento do Rio Grande do Norte (1,06 milhão) também foram premiados na categoria “Acredita no Primeiro Passo”. Já a Caixa Econômica Federal (R$ 1,08 bilhão), o Bradesco (R$ 678,9 milhões) e o Banco do Brasil (R$ 545 milhões) foram premiados na categoria “Acredita no Segundo Passo”.

O Ministério do Desenvolvimento Social ainda concedeu a premiação para estados e municípios que atingiram os melhores desempenhos no Índice Brasileiro de Empregabilidade e Mercado de Trabalho (IBEM). Entre os destaques estão os estados de Sergipe, Pernambuco, Bahia, Paraíba e Tocantins. Na categorias capitais, Recife (PE) foi a que apresentou o melhor índice, seguido de Porto Velho (RO), Natal (RN), Aracajú (SE) e João Pessoa (PB).