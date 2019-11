Desenvolvimento com inclusão social em Maricá

As casas do antropólogo e professor Darcy Ribeiro, da “Madrinha do Samba”, como era conhecida Beth Carvalho, e do cronista esportivo e ex-técnico de futebol João Saldanha serão transformadas em museus em Maricá. Sob a chancela do designer, cenógrafo e arquiteto Gringo Cardia, os museus terão a interatividade como forma de diálogo com o público.

De acordo com o prefeito Fabiano Horta, o investimento para o projeto será em torno de R$ 15 milhões. Conforme Horta, os museus serão interligados e passarão a ser instrumentos de atração turística. Ainda segundo o prefeito, o projeto está em fase de construção pela Companhia de Desenvolvimento da Cidade, mas os processos de desapropriação das duas casas, de Beth Carvalho e de João Saldanha, estão em andamento. “A casa do Darcy já é do município de Maricá. Até meados do ano que vem, teremos o primeiro ciclo de entrega do museu”, adiantou o prefeito.

Além dos museus, a Península do Samba e das Utopias – como será conhecido o local – terá área de convivência, pérgola sombreada, wi-fi, duchas de água salgada ao longo da praia, vestiários, banheiros, guarda-volumes, entre outras infraestruturas instaladas dentro do perímetro de quatro quadras. “Acima de tudo há o legado que essas pessoas representam. Os museus vão coroar isso, transformando a cidade numa referência”, apostou.