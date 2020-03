Desenvolve SP tem lucro líquido de R$ 47,6 milhões em 2019, alta de 223%

O Desenvolve SP, banco de fomento do governo paulista, teve lucro líquido de R$ 47,6 milhões em 2019, alta de 223% em um ano. De acordo com o banco, o resultado foi recorde.

O Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio (ROAE, na sigla em inglês) subiu 3 pontos porcentuais, para 4,36%. O patrimônio líquido da instituição foi a R$ 1,122 bilhão, alta de 5,8% ante o registrado em 2018.

No ano passado, o Desenvolve SP registrou 942 operações, com desembolso total de R$ 416,4 milhões. Em 2018, haviam sido 798 liberações. No ano passado, foram atendidas 881 empresas e 79 prefeituras do Estado.

As provisões para devedores duvidosos (PDD) caíram 67%, resultado que o banco atribui à melhoria da qualidade da carteira de crédito e à “maior assertividade” nas cobranças de créditos em atraso. A inadimplência recuou para 1,61%, menor índice da história, ante os 5,33% vistos em 2018.

O resultado operacional do banco chegou a R$ 58,5 milhões no ano passado, alta de 329% em um ano. O resultado bruto de intermediação financeira subiu 64%, para R$ 104 milhões, e as receitas de prestação de serviços tiveram aumento de 83%, a R$ 12,2 milhões.