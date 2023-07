Desenrola: dívidas de até R$ 100 serão perdoadas a partir de hoje

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 17/07/2023 - 0:22 Compartilhe

O Ministério da Fazenda confirmou que dívidas de até R$ 100 já começarão a ser perdoadas pelos bancos a partir de hoje, quando se iniciam as operações do programa Desenrola Brasil. O prazo máximo para as instituições financeiras concluírem a desnegativação é dia 28 de julho.

De acordo com a pasta, 1,5 milhão de pessoas têm dívidas até este valor e poderão ser beneficiadas por essa medida. “Cairão as restrições da situação de negativada e a pessoa poderá, por exemplo, se não tiver outras dívidas negativadas, voltar a pegar crédito ou fazer contrato de aluguel”, afirma a Fazenda.

O Desenrola só obriga a desnegativação de dívidas de até R$ 100 para os bancos participantes, ou seja, varejistas e distribuidoras de água e energia, por exemplo, não têm a obrigação de perdoar as dívidas

Além desta medida, também começa a valer na segunda-feira as negociações de dívidas da Faixa 2 do programa, voltada para pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil que tenham dívidas inscritas até 31 de dezembro de 2022 e que continuam ativas.

O prazo mínimo de pagamento das dívidas é de 12 meses. Segundo o Ministério da Fazenda, 30 milhões de pessoas devem ser beneficiadas nesta faixa.

