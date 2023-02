Desenrola deve ser lançado nos próximos dias, diz presidente da Caixa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/02/2023 - 13:42 Compartilhe

A presidente da Caixa, Rita Serrano, repetiu nesta terça-feira, 7, que é preciso manter o banco sustentável economicamente, sem abrir mão de atender as famílias brasileiras. “Estamos levando justiça social e reduzindo desigualdades, sem deixar de lado a missão comercial da Caixa. Não vamos medir esforços para que a Caixa volte a atender com excelência”, afirmou, em evento de assinatura do protocolo de intenções para atendimento da Caixa aos povos indígenas.





Rita Serrano lembrou que o programa de renegociação de dívidas desenhado pelo Ministério da Fazenda, o Desenrola, deve ser lançado nos próximos dias.

A presidente da Caixa afirmou também que parte do Desenrola pode ter de passar pelo Congresso Nacional.

“O desenho ainda não está pronto, a previsão é ser apresentado até o final do mês. Está se estudando porque talvez algumas medidas dele tenham que ser passadas pelo Congresso Nacional”, afirmou ela, após participar de evento do banco público sobre a expansão de serviços para a população indígena.





A presidente do banco também disse que vai reativar as salas de cidades e Estados, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “A partir de 13 de março teremos 57 salas de Cidades e Estados em todas as regiões. Voltaremos a ter essa relação com os municípios”, completou.

Segundo ela, o novo cartão do Bolsa Família terá função de débito para os beneficiários. “Já entregamos um cartão de débito para os beneficiários do seguro defeso e vamos fazer para os povos indígenas até chegarem os novos cartões do Bolsa Família”, acrescentou.

Ao lado da presidente da Caixa, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou que a Caixa terá estrutura em bases do Exército próximas a territórios yanomamis, que estão no centro de uma crise humanitária no Norte do País. “O objetivo é ter um atendimento mais humanizado, e temos forte apoio da Caixa”, afirmou.

