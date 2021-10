Desenhos de Muhammad Ali superam estimativas de valor em leilão em NY

(Reuters) – Um rascunho feito em caneta hidrográfica pelo lendário boxeador Muhammad Ali foi vendido por mais de 425 mil dólares em um leilão em Nova York, nesta terça-feira, de alguns de seus pouco conhecidos trabalhos de arte, alguns que foram arrematados por valores muito superiores aos estimados.

O desenho, chamado “Sting Like a Bee” (Pique como uma abelha), e feito em papel em 1978, foi a obra mais buscada entre mais de 20 quadros, desenhos e rascunhos do antigo campeão dos pesos pesados. Os itens refletem os interesses de Ali na religião, na justiça social e em sua própria carreira. As estimativas de pré-venda estavam entre 40 mil e 60 mil dólares.

“Juiz, ele flutuou mesmo como uma borboleta e picou como uma abelha”, diz o balão de fala de um boxeador nocauteado por um oponente que ergue os braços no ar comemorando a vitória. Ali usava a famosa frase para descrever seu estilo de boxe.

A Bonhams disse que 26 obras de arte de Ali foram vendidas por um total de 945.524 dólares, mais de três vezes o valor mínimo estimado. “Sting Like a Bee” foi comprado por um colecionador britânico de itens de Ali, afirmou a casa. Os outros compradores não foram identificados.

A paixão de Ali pelas artes era pouco conhecida, mas ele gostava de desenhar para relaxar após uma luta ou treino. Alguns dos trabalhos vendidos eram pinturas tradicionais de natureza, enquanto outras eram rabiscos mais próximos do gênero do cartum.

Uma pintura vermelha, branca e azul em canvas, com as palavras “I Love You America” (“Eu te Amo América”), foi vendida por 150 mil dólares, enquanto um desenho de 1967 à caneta comparando o islã ao cristianismo foi arrematado por 24 mil.

(Reportagem de Jill Serjeant)

Veja também