Desencantos da Vila

Berço do samba e famoso pela vida boêmia, a terra de Noel Rosa está longe da beleza que ele cantava e escrevia com orgulho. A Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, enfrenta atualmente problemas como bueiros entupidos, lixo e e buracos nas ruas.

Na Rua Silva Pinto as árvores precisam de poda e moradores tem que a falta de manutenção cause um acidente. “Muitas árvores têm caído por falta de cuidado, tomara que aqui nada aconteça. O grande problema é que toda solicitação de serviço na prefeitura demora demais”, lamenta o jornaleiro Luiz Montano, 58.

O lixo também é problema no bairro. Em alguns pontos chegar a tomar quase toda a calçada. “Tem ratos, mosquitos e mau cheiro. Está uma bagunça e temos que passar no meio do lixo. Abandonaram o nosso bairro”, reclamou Maria Goreth da Silva, 60.

Na Rua Gonzaga Bastos além do lixo, tem também entulho. O pedestre tem que virar para conseguir andar na calçada. “Quando dá a gente passa por cima ou se equilibra no espaço que sobra pra tentar não se arriscar na rua”, conta a dona de casa Suzana Moreira, 36.

Há mais de cinco meses uma cratera se formou na Rua Barão de São Francisco. Para piorar a situação, um bueiro, que fica na Rua Torres Homem, entupiu e a água fica escorrendo. “A gente tem que passar aqui na calçada correndo ou então atravessar a rua para não tomar um banho de água suja. Vila Isabel está largada, essa situação está assim há muitos meses”, relata Angela Vieira, 51.

Após contato do O DIA, a prefeitura disse que uma equipe vai vistoriar e programar serviço de limpeza e desobstrução do bueiro e o tapa-buraco.

OUTRAS RESPOSTAS

A Comlurb informou que as ruas Gonzaga Bastos e Senador Nabuco sofrem com pontos de descarte irregular de lixo e entulhos, embora a Companhia realize a retirada diariamente. A companhia pediu que a população utilize o serviço de remoção de entulho gratuito pelo Whatsapp 3460-1746. Sobre a poda, disse que o serviço já foi feito.