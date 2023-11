Desemprego registra nova queda: 7,6% no trimestre agosto-outubro

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/11/2023 - 12:19 Para compartilhar:

O índice de desemprego voltou a cair no Brasil e atingiu 7,6% no trimestre entre agosto e outubro, o nível mais baixo desde fevereiro de 2015, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira (30).

Esta é a sétima queda consecutiva no índice e representa um décimo de ponto percentual a menos que a de julho a setembro (7,7%), segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No total, 8,3 milhões de pessoas buscavam emprego entre agosto e outubro, ou seja, 763 mil a menos que um ano atrás (-8,5%).

A população economicamente ativa (PEA) subiu para 100,2 milhões de pessoas, um recorde, já que é a primeira vez que o índice ultrapassa o teto de 100 milhões desde que esta estatística começou a ser compilada, em 2012.

O salário médio dos trabalhadores aumentou 3,9% em um ano, até 2.999 reais.

“A leitura que podemos fazer é que há um ganho quantitativo, com um aumento da população ocupada, e qualitativo, com o aumento do rendimento médio”, resumiu a coordenadora do IBGE, Adriana Beringuy, em nota.

Mas o setor informal continua grande, com 39,2 milhões de pessoas (39,1% da população ativa).

Na semana passada, o presidente Lula vetou uma lei que estendia a isenção do imposto para salários em 17 setores econômicos, incluindo a indústria têxtil, a construção civil e as tecnologias de informação.

A decisão gerou críticas dos setores afetados, alegando que o regresso do imposto poderia prejudicar a criação de empregos.

“A gente não pode fazer apenas a desoneração sem dar contrapartida aos trabalhadores. A empresa deixa de contribuir sobre a folha e o trabalhador ganha o quê? Não tem nada escrito que vai ganhar um real a mais em seu salário”, argumentou Lula na quarta-feira, à margem da visita oficial a Riade, na Arábia Saudita.

