Desemprego no Uruguai sobe a 8,6% em outubro

A taxa de desemprego no Uruguai aumentou em outubro para 8,6% da população economicamente ativa, 0,3 ponto percentual acima do registrado no mês anterior, informou nesta segunda-feira (20) o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A taxa, que equivale a 160,9 mil desempregados, foi menor na capital Montevidéu (8,2%) do que no resto do país (8,9%).

O INE considera como desempregado alguém que não trabalha durante o período de referência porque não tem emprego, está ativamente à procura de emprego e pode começar a trabalhar imediatamente.

“Leve deterioração da margem do mercado de trabalho do Uruguai durante o mês de outubro”, afirmou o economista independente Aldo Lema na sua conta na rede social X (antigo Twitter), lembrando que a taxa de desemprego foi de 8,3% em setembro.

O INE indicou que, para o total do país, a taxa de emprego, ou seja, o número de pessoas com trabalho em relação ao número de pessoas em idade ativa, aumentou ligeiramente em outubro, fixando-se em 58,6% contra 58,5% em setembro.

