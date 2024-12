Desemprego no Chile cai para 8,2% no trimestre setembro-novembro

O desemprego no Chile situou-se em 8,2% no trimestre móvel do ano, de setembro a novembro, o que representa uma queda de 0,5 ponto percentual em 12 meses, informou nesta segunda-feira (30) o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A taxa de desemprego no Chile acumulou nove meses consecutivos de queda.

Segundo o INE, a diminuição mensal é explicada por um aumento da força de trabalho (1%) inferior ao das pessoas empregadas (1,6%).

Os setores que mais contribuíram para o aumento da população ocupada foram saúde, atividades profissionais e ensino.

A força de trabalho no Chile – o grupo de pessoas dispostas e capazes de trabalhar no mercado de trabalho – situou-se em 10,11 milhões de pessoas durante este período.

O número de desempregados atingiu 831.410, segundo dados da pesquisa de emprego do INE.

A taxa de emprego informal no trimestre analisado foi de 27,1%.

Na capital chilena – onde vive quase metade dos 20 milhões de habitantes do país – o desemprego situou-se em 8,6%, uma diminuição de 1,1 ponto percentual em 12 meses.

pa/dga/aa