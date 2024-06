Desemprego no Chile cai a 8,3% em trimestre março-maio

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/06/2024 - 10:51 Para compartilhar:

O desemprego no Chile ficou em 8,3% no trimestre móvel de março a maio de 2024, o que representa uma diminuição de 0,2 pontos percentuais em 12 meses, informou o Instituto Nacional de Estatísticas (INE) nesta sexta-feira (28).

A taxa de desemprego registra seu terceiro mês consecutivo de queda, explicada por uma alta da força de trabalho (3,1%) que foi a menor que a registrada entre as pessoas empregadas (3,3%), especialmente na administração pública, nos setores de transporte e atividades de saúde.

A força de trabalho no Chile – as pessoas dispostas e capacitadas de serem absorvidas pelo mercado de trabalho – ficou neste período em 10,2 milhões. Por sua vez, os desocupados chegaram a 846.061 pessoas, de acordo com os dados da pesquisa de emprego do INE.

A taxa de ocupação informal no trimestre analisado foi de 28,2%, um aumento de 0,8 pontos percentuais em um ano.

Na capital chilena – onde vive quase a metade dos 20 milhões de habitantes do país – a desocupação ficou em 8,6%, uma queda de 0,6 pontos percentuais em 12 meses.

