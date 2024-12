Desemprego na zona do euro permanece estável em outubro, a 6,3%

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/12/2024 - 7:25 Para compartilhar:

O desemprego na zona do euro permaneceu estável em outubro, a 6,3%, sem mudanças na comparação com setembro, anunciou nesta segunda-feira a agência europeia de estatísticas Eurostat.

Em um cenário de crescimento econômico fraco, o desemprego permanece em seu menor nível histórico, segundo os dados compilados pela Eurostat desde abril de 1998.

No conjunto da União Europeia (UE) – ou seja, incluindo países que não usam a moeda comum – a Eurostat calculou o índice de desemprego de 5,9%, também estável em relação a setembro.

Segundo a agência europeia estatísticas, a UE tinha em outubro 12,97 milhões de pessoas desempregadas. Deste grupo, 10,84 milhões residem nos 20 países que adotaram o euro como sua moeda comum.

Entre as principais economias da zona do euro, a Alemanha registrou uma taxa de desemprego de 3,4%, a França de 7,6% e a Itália de 5,8%. A Espanha registrou um índice elevado de 11,2% e Portugal de 6,6%, ambos estáveis na comparação com os dados de setembro.

A República Tcheca registrou a menor taxa de desemprego do bloco em outubro, a 2,6%, enquanto a Espanha teve o maior índice.

Ao considerar a taxa de desemprego entre as pessoas com menos de 25 anos, a zona do euro registrou índice de 15%, levemente acima dos 14,9% do mês anterior.

Segundo a Eurostat, o índice de desemprego entre as mulheres foi de 6,5% e entre os homens, de 6,1%.

