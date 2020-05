Desemprego de brancos continua bem menor que o de pretos e pardos, diz IBGE

A taxa de desemprego entre os brasileiros que se declaram brancos (9,8%) permaneceu significativamente abaixo no primeiro trimestre da taxa de desocupação dos autodeclarados pretos (15,2%) e pardos (14,0%).

A taxa de desemprego média global no período foi de 12,2%.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“A taxa de desocupação dos pardos é cerca de 43% maior que a dos brancos. As pessoas com autodeclaração de cor preta têm taxa de desocupação de 55,1% superior à das pessoas declaradas brancas”, ressaltou Adriana Beringuy, analista da Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE.