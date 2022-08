Desemprego cairá a 8% antes do final do ano, diz Guedes

reuters 09/08/2022 - 22:13 Compartilhe

BRASÍLIA (Reuters) -O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira que a taxa de desemprego do país vai cair a 8% antes do final do ano e que a alta do PIB vai superar as projeções de analistas.

Ao abrir congresso da Abrasel (associação de bares e restaurantes) em Brasília, ele reiterou avaliação de que o país está no início de um longo ciclo de crescimento, em contaste com as economias avançadas, que já falam em recessão, e com países vizinhos como Argentina, Equador e Bolívia, que estão “desmanchando”.

“Nós só temos que ter juízo, só temos que votar direitinho, fazer a coisa certa e seguir o caminho da prosperidade, está tudo arrumado”, disse Guedes.

A taxa de desemprego do país ficou em 9,3% nos três meses até junho, menor patamar para o período desde 2015.

“Antes de o ano acabar nós estamos descendo para 8%…vamos terminar o ano com a menor taxa de desemprego que nós já vimos nesses últimos 10,15 anos”, afirmou Guedes.

Falando aos empresários, o ministro disse, sem dar detalhes, que o país deve avançar no programa de transação tributária, que concedeu descontos para que empresas regularizem suas dívidas, garantindo que os setores de eventos, comércio e serviços tenham acesso às mesmas possibilidades que foram concedidas a outros setores.

(Por Isabel Versiani)