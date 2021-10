Desempenho ofensivo cai e técnico Daniel Paulista estuda mudanças no Guarani

O Guarani já chegou a ter o melhor ataque da Série B do Campeonato Brasileiro, mas o desempenho ofensivo caiu e isso refletiu nos resultados. Sem ganhar há três jogos, o time só marcou três gols nas últimas cinco rodadas e o técnico Daniel Paulista estuda mudanças no setor.

Na derrota para o Brusque, por 2 a 0, no sábado, o técnico Daniel Paulista escalou o Guarani sem um centroavante, com Andrigo e Júlio César abertos e Bruno Sávio fazendo a função de falso 9. Essa escolha foi feita pelo treinador porque Júnior Todinho e Lucão do Break não vivem bom momento. Neste sábado, contra o Londrina, no Brinco de Ouro, Daniel Paulista ainda não decidiu como vai escalar o Guarani.

Se resolver dar mais uma oportunidade para Júnior Todinho e Lucão do Break, quem sai do time titular seria Andrigo, já que Bruno Sávio e Júlio César são os principais jogadores do Guarani na Série B, ao lado de Régis.

Daniel Paulista tem o treinamento desta sexta-feira para definir qual será a escalação inicial. O zagueiro Ronaldo Alves recebeu o terceiro amarelo e dá lugar para Thales, que volta de suspensão, assim como o lateral-esquerdo Bidu.

Na oitava colocação, o Guarani tem 42 pontos e está a seis do quarto colocado Goiás. A vitória contra o desesperado Londrina é importante para não perder de vista o G-4.

Saiba mais