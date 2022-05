Desempenho fora, chance de assumir a ponta e torcida: veja o que observar no Botafogo contra o América-MG Glorioso terá a tarefa de confirmar a boa fase para seguir no pelotão de frente e beliscar a liderança. Luís Castro tenta manter a invencibilidade e fortalecer espinha-dorsal da equipe

O Botafogo volta a campo neste sábado, às 21h, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário será o América-MG, na Arena Independência, que vem da eliminação na Copa Libertadores e com muitos desfalques. Para o jogo, Luís Castro não poderá contar com Chay, que está gripado e não foi relacionado.





Embalado e em sinergia com a torcida, o Glorioso pode dormir na liderança em caso de vitória neste sábado. Para encerrar a rodada na primeira colocação, terá que torcer pelo empate no clássico entre Corinthians e São Paulo. Diante disto, o LANCE! listou cinco pontos importantes para o torcedor ficar de olho no Botafogo contra o Coelho.

– Força das arquibancadas: O Botafogo tem, até o momento, a quarta maior média de torcida do campeonato. Para o duelo deste sábado, os botafoguenses marcarão presença no Independência, com cerca de três mil e duzentas pessoas. No primeiro momento, o America liberou 2000 mil bilhetes, mas atendeu aos pedidos e disponibilizou mais 1200 para os botafoguenses.



– Artilheiro nato: No setor ofensivo, Erison tem dado conta do recado e caído nas graças da torcida. Vice-artilheiro do Carioca, com oito gols, o atacante já tem quatro tentos no Campeonato Brasileiro e mostra a cada jogo que pode continuar a ser o homem-gol do Glorioso na sequência da temporada.

– Desempenho como visitante: Desde a chegada de Luís Castro, o Alvinegro tem tido bons resultados longe de seus domínios. Até o momento, a equipe está invicta fora de casa e terá dois duelos fora do Rio de Janeiro. O primeiro deles será contra o América (MG), neste sábado e o segundo diante do Coritiba, no Couto Pereira, no outro final de semana.

– Chance de assumir a ponta: Em caso de vitória, o Alvinegro pode dormir na liderança do Campeonato Brasileiro. Para terminar a rodada na ponta da tabela, o time terá que vencer o Coelho e torcer para o empate no clássico entre Corinthians e São Paulo, que será realizado no domingo, na Neo Química Arena. Em caso de vitória do Tricolor Paulista, os cariocas terão que triunfar com mais de dois gols de diferença para ultrapassar o saldo do adversário.

– Invencibilidade do comandante: O técnico português Luís Castro segue invicto desde que assumiu o Botafogo. Vale destacar que ele não estava à beira do campo na única derrota da equipe nesta edição do Brasileirão, na estreia, contra o Corinthians. Neste sábado, os comandados de Castro terão mais um desafio para manter a boa fase e permanecer no pelotão de frente do campeonato.

