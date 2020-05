Desempenho do milho deve superar soja, trigo e arroz, diz Fitch Solutions

Hong Kong, 26 – Os preços globais do milho provavelmente devem superar os da soja, do trigo e do arroz nos próximos seis meses, projeta a consultoria Fitch Solutions – braço de pesquisa da agência de rating Fitch. “Esperamos que o mercado de milho se aperte mais do que outros mercados de grãos e consideravelmente, em relação ao consenso do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) neste período, impulsionando o desempenho superior do milho ante outros grãos”, diz a Fitch.

A consultoria afirma que a recuperação do milho tende a ser impulsionada pela melhora na demanda por etanol, que nos Estados Unidos é feito principalmente à base do cereal, e por um aperto na oferta de milho.

A Fitch Solutions acrescenta que o arroz e o trigo, que registraram alta nos preços recentemente por causa da menor oferta, devem ter valorização contida nos próximos meses, à medida que os riscos de oferta diminuem e a demanda permanece relativamente estável. Fonte: Dow Jones Newswires