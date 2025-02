Desempenho de Gusttavo Lima na Quaest impressiona Ciro Nogueira, chefe do PP

Um dos interessados na filiação de Gusttavo Lima para as eleições de 2026, Ciro Nogueira, presidente do PP, resumiu a interlocutores como “impressionante” o desempenho do cantor sertanejo na pesquisa Quaest que o mostra como candidato com melhor desempenho contra Lula.

O patamar de 12% a 18% de Lima no primeiro turno e os 35% dele contra Lula em um cenário de segundo turno chamaram a atenção de Nogueira especialmente porque Gusttavo Lima nunca tentou ser nem síndico de prédio.

Os demais nomes da direita testados na pesquisa ou são políticos em cargos vistosos, como os governadores Tarcísio de Freitas, Romeu Zema e Ronaldo Caiado e o deputado Eduardo Bolsonaro, ou já têm experiência eleitoral, como Pablo Marçal.

Além do PP, o União Brasil e até o PL de Bolsonaro têm interesse na filiação de Gusttavo Lima, independentemente de quais sejam de fato seus planos eleitorais.

