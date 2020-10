Desempenho como mandante faz Fluminense dar salto na tabela Após vitória contra o Santos, no Maracanã, Tricolor entrou no G-4 da competição. Sob seus domínios, equipe tem seis vitórias, três empates e apenas uma derrota no primeiro turno

Após a vitória sobre o Santos, no Maracanã, o Fluminense entrou no G4 do Campeonato Brasileiro. E um dos fatores que justificam este salto na tabela é o desempenho do Tricolor em casa. Apesar da ausência da torcida em virtude da pandemia global de Covid-19, a equipe tem conseguido exercer o fator campo e chegou a 70% de aproveitamento como mandante no primeiro turno.

Sob seus domínios, o time dirigido pro Odair Hellmann tem seis vitórias, três empates e apenas uma derrota na competição. Até o momento, foram conquistados 21 dos 30 pontos disputados empatado com o Internacional e dois atrás do Atlético-MG. Fora de casa, por sua vez, são apenas 8 pontos em oito partidas. A nona será no próximo sábado, diante do Fortaleza, no Castelão.

Invicto há 7 partidas e em franca ascensão na temporada, os tropeços do Flu em casa foram para Palmeiras, Atlético-GO, Ceará e Flamengo. Diante dos três primeiros, dois empates por 1 a 1 e uma recuperação no fim contra o Vozão com gol do lateral Danilo Barcelos, que está invicto com a camisa tricolor. A única derrota foi para o rival, já que no clássico da 9ª rodada, o mando era do Flu.

– Estou feliz pelo trabalho do grupo e o esforço em toda competição. A qualidade, o comprometimento dos jogadores em todos os aspectos, mesmo passando algumas dificuldades nas partidas. Mantivemos a postura, a união e o trabalho para retomar sempre o melhor resultado e performance no próximo jogo. Estou orgulhoso. Mais uma vitória do grupo, não tínhamos algumas opções, mas costumo valorizar os jogadores que jogam. Sempre fortaleço a ideia que um grupo faz a diferença – disse Odair Hellmann.

E MAIS:

Campanha supera números recentes, mas Odair freia entusiasmo

Além do grande desempenho no Rio de Janeiro, a atual campanha já superou números recentes. Apesar de ter ainda um jogo para disputar, esta é a melhor pontuação do Fluminense no primeiro turno do Brasileirão desde 2015. Com 29 pontos, o time atual já ultrapassou as últimas quatro campanhas: 18 (2019), 23 (2018), 26 (2017) e 28 (2016). Só em 2015, que o clube alcançou a marca de 33 pontos no primeiro turno.

No sábado, o Tricolor poderá igualar mais uma marca de suas trajetórias recentes na história do Brasileirão. Caso pontue contra o Fortaleza, o time chegará a 8 partidas sem perder na competição nacional, o mesmo número da campanha de 2013. No entanto, após conseguir 4 vitórias e 4 empates entre os meses de setembro e outubro, o time caiu de rendimento e por pouco não foi rebaixado naquele ano.

Perante a esse histórico, Odair Hellmann tenta conter a euforia dos jogadores e da torcida e prefere viver um jogo de cada vez. Mesmo com as vitórias, ele ainda tenta corrigir as oscilações da equipe em uma mesma partida, algo que pode ser notado com frequência. A equipe alterna momentos de intensidade e apatia com facilidade, sobretudo quando sofre um gol. Isso aconteceu contra Ceará e Santos.

– Orgulhoso e feliz até o momento, mas muito tranquilo pelo campeonato. Nos coloca em uma posição que fizemos por merecer no campo. Faltam muitos jogos. Precisamos estar atentos e concentrados. Futebol é como termina. Para manter isso sabemos que cada vez será mais difícil, o segundo turno é mais complicado, pois é a definição do campeonato. Os jogos ficam diferentes. Precisamos continuar somando pontos para continuar nesse patamar – pregou cautela o treinador.

E MAIS:

Veja também