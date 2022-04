Desembolso de crédito agrícola do BB na safra 21/22 foi de R$ 119 bi, alta de 46%

São Paulo, 25 – O Banco do Brasil já desembolsou, na atual safra agrícola (2021/2022), R$ 119 bilhões em crédito para o setor agro, de acordo com informações do banco. Em relação ao mesmo período da safra anterior, trata-se de um aumento de 46% no volume concedido.





O BB é líder em crédito agrícola no País, com cerca de 54% do total, considerados os dados do quarto trimestre de 2021. O reforço da liderança é um dos pontos sob o foco da gestão do atual presidente do banco, Fausto Ribeiro.

O banco está na 27ª edição da feira Agrishow, realizada entre esta segunda-feira e quarta, 27, em Ribeirão Preto (SP). A cidade possui uma das 18 agências do banco especializadas no segmento agro, com contratações de crédito de R$ 164,6 milhões entre julho de 2021 e a primeira semana deste mês.

O montante é mais que o dobro do desembolsado na safra anterior, de R$ 80,5 milhões, considerado o mesmo período.

Em todo o Estado de São Paulo, segundo o BB, foram contratados mais de R$ 11,6 bilhões até o dia 8 de abril, alta de 47% em relação ao mesmo intervalo da safra 20/21.

As linhas de crédito do BB vão do custeio às direcionadas à industrialização e armazenagem de produtos agrícolas. O banco também realiza operações com títulos do agronegócio, como a Cédula de Produto Rural (CPR) e o Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA).