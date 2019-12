ROMA, 25 DEZ (ANSA) – O número de desembarques de migrantes na Itália diminuiu em 2019, segundo dados do Ministério do Interior do país divulgados nesta quarta-feira (25).

De acordo com o relatório, 11.439 migrantes chegaram neste ano na Itália, 50,72% a menos que em 2018, quando 23.210 desembarcaram no país.

O número diminui ainda mais em relação a 2017, que registrou a chegada de 118.914 migrantes, 90,38% a mais que em 2019.

Os dados do Palácio do Viminale, sede do Ministério do Interior, informaram que os tunisianos lideraram a lista de chegada ao país europeu, com 2.654 migrantes, ficando na frente dos paquistaneses (1.180) e marfinenses (1.135). O estudo ainda apontou que chegaram na Itália 1.618 menores de idade estrangeiros desacompanhados, cerca de mil a menos que em 2018 e 14 mil em comparação a 2017.(ANSA)