Desembargadores ganharão iPhone de última geração do Tribunal de Justiça do Maranhão

Na próxima quinta-feira, 13, o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) vai realizar um pregão eletrônico para registro de preço, com o intuito de adquirir 50 aparelhos iPhones 16 Pro Max, modelo de última geração da Apple.

Segundo o edital de licitação, os aparelhos devem ser entregues aos “35 atuais desembargadores, e eventuais expansões ou novas nomeações que possam ocorrer.”

As aquisições estão estimadas em R$ 573.399,50, a um custo unitário de R$ 11.467,99.

Ainda de acordo com o edital, a escolha pelos aparelhos mais caros “leva em consideração a importância da imagem institucional e da representatividade, uma vez que dispositivos de alta qualidade e desempenho são essenciais para atender às exigências de comunicação e trabalho dos membros da magistratura.”

Outra alegação citada no edital é a de “padronização tecnológica” ao TJ-MA, que “facilita a gestão e o suporte técnico, reduzindo custos operacionais e simplificando a manutenção dos aparelhos.”

Em nota publicada no site, o TJ-MA alegou que, “por se tratar de um Registro de Preços, a compra não é obrigatória e não é imediata.”

No entanto, afirmou que a compra já “está devidamente planejada e prevista no orçamento anual do Poder Judiciário, não representando impacto adicional às despesas já previstas.”

O texto ainda garante que a compra de celular de última geração “não se configura em benefício pessoal, mas uma ferramenta de trabalho avançada, essencial para necessidades de serviço no âmbito do Judiciário”.

Segundo o UOL, em 2025, o orçamento previsto do TJ-MA é de R$ 1,5 bilhão. Vale destacar que o salário base de um desembargador é de R$ 41.845,49.