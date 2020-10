Desembargadora derruba decisão e desbloqueia R$ 29 milhões de Doria

A desembargadora Ana Liarte, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), suspendeu cautelarmente a decisão que bloqueou R$ 29 milhões do governador de São Paulo, João Doria (PSDB). A decisão ocorreu no âmbito da ação de improbidade administrativa apresentada pelo Ministério Público contra o tucano por suposto uso indevido de verbas públicas quando era prefeito da capital paulista. As informações são do Uol.

Na decisão, Liarte destacou que “os indícios constantes dos autos não são suficientes” para manter o bloqueio de bens do governador. No entanto, a ação continuará correndo na Justiça.

O Ministério Público de São Paulo contesta a realização de publicidade do Programa ‘Asfalto Novo’ – relacionado às atividades de zeladoria da Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais.

Em nota ao Uol, a defesa do tucano disse acreditar na Justiça e lamentou que a ação contra ele tenha sido retomada “às vésperas das eleições municipais” e “seja utilizada como arma para ataques infundados contra Doria”.

