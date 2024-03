Desembargador vê insubordinação de juíza e determina retomada da recuperação da 123Milhas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/03/2024 - 20:16 Para compartilhar:

O desembargador Alexandre Victor de Carvalho, da 21.ª Câmara Cível Especializada de Belo Horizonte, determinou a retomada imediata da recuperação judicial da 123 Milhas.

“O perigo de dano é notório, pois a paralisação indevida e equivocada da recuperação judicial tem o potencial de frustrar a satisfação do crédito de milhares de credores, em especial os consumidores”, diz um trecho do despacho.

A decisão atendeu a um pedido do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, que alegou prejuízo aos credores.

O processo havia sido suspenso por tempo indeterminado a partir de uma liminar de primeira instância. A juíza Claudia Helena Batista justificou que era preciso aguardar a substituição dos administradores judiciais.

Em sua nova decisão, o desembargador afirmou que a magistrada tentou “descumprir, infundadamente,” determinações que ele havia expedido.

O advogado Gabriel de Britto Silva, especialista em direito empresarial, explica que a entrada das empresas LH – Lance Hotéis e MaxMilhas, incluídas na recuperação apenas no início de outubro de 2023, gerou um descompasso no processo de recuperação judicial.

“Os procedimentos periciais de constatação prévia foram diversos e estão em tempos judicias também diversos”, afirma. “E, em relação a todas recuperandas, ainda não há decisão do colegiado, ou seja, de todos desembargadores que compõem a Câmara, fato que gera ainda instabilidade para o seguro prosseguimento da recuperação de forma consolidada. Para o seguimento simultâneo, se faz necessário que todas as empresas se encontrem em um mesmo momento processual, sob pena de se violar o devido processo legal e, aí sim, ser gerado tumulto processual.”

COM A PALAVRA, A JUÍZA

Até a publicação deste texto, a reportagem entrou em contato com o Tribunal de Justiça de Minas para ouvir a magistrada, mas sem sucesso. O espaço está aberto para manifestação.

