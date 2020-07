Desde divórcio, ex de dono da Amazon já doou US$ 1,7 bi para caridade

MacKenzie Scott, ex-mulher de Jeff Bezos, virou notícia ao anunciar que fez uma doação de US$ 1,7 bilhão (R$ 8,7 bilhões aproximadamente) para instituições de caridade. A escritora e ativista se separou do dono da gigante Amazon em abril do ano passado.

“No ano passado, prometi devolver a maior parte de minha riqueza à sociedade que ajudou a gerá-la”, escreve Scott. “Não há dúvida de que a riqueza pessoal de alguém é o produto de um esforço coletivo e de estruturas sociais que apresentam oportunidades para algumas pessoas e obstáculos para inúmeras outras,” escreveu Scott em um texto.

Apenas as ONGs que trabalham pela equidade racial receberam o montante de US$ 586.700, enquanto as de equidade de gênero ganharam US$ 133.000 e as que apoiam causas LGBTQ+ receberam US$ 46.000. Para a saúde pública ficou a quantia de US$ 128.300 e organizações que apoiam a mobilidade econômica (a possibilidade de uma pessoa mudar de classe social) ganharam US$ 399.500. ”

Nesta lista, 91% das organizações de equidade racial são dirigidas por líderes negros, 100% das organizações de equidade LGBTQ+ são dirigidas por líderes LGBTQ+ e 83% das organizações de equidade de gênero são dirigidas por mulheres”, diz a ativista.

No divórcio, Scott ficou com cerca de US$ 35,75 bilhões (R$ 183 bilhões), o que a colocou como a quarta mulher mais rica do mundo. A fortuna de Bezos é estimada em mais de US$ 180 bilhões.

Following up on the commitment I made last year to give away the majority of my wealth in my lifetime: https://t.co/Ocb8eU5UR1. (Note my Medium account is under my new last name — changed back to middle name I grew up with, after my grandfather Scott.) — MacKenzie Scott (@mackenziebezos) July 28, 2020

