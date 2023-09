‘Desde a 1ª semana não me queriam lá’, diz Dudu Camargo sobre saída do SBT

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/09/2023 - 12:12 Compartilhe

Dudu Camargo, 25, falou sobre sua demissão do SBT, que aconteceu em junho, após sete anos na área de jornalismo da emissora. “Para quem não sabe, desde a minha primeira semana no SBT, já não me queriam lá. Tentaram me tirar na primeira semana. Então tinham essas iniciativas de tempos em tempos, de querer me tirar do posto e tudo mais. Existia muita inveja”, afirmou em entrevista ao Meio Norte.

O apresentador ainda disse que as pessoas costumam associar a figura jovem com irresponsabilidade e insinuou que esse não é o perfil dele.

“Quem pode falar mais sobre isso é minha produção, quem convivia ali diariamente comigo e que fazia mais parte da minha vida do que minha própria família, e sabem de tudo que se passou”, completou.

Após sua conturbada saída do SBT, Dudu Camargo assinou contrato com a Astral TV, emissora conhecida pela programação centrada no universo esotérico. Segundo informações do Notícias da TV, ele vai comandar um noticiário factual, batizado de ‘Alerta News’.

Motivo bizarro da demissão de Dudu Camargo do SBT

Dudu Camargo, que comandou o jornalístico ‘Primeiro Impacto’ por quase sete anos, foi demitido do SBT no início de junho deste ano. Segundo informações do site TV Pop, o motivo da demissão de Dudu seria um episódio de mal-estar do apresentador, que teria defecando em seu próprio camarim.

Ainda de acordo com o veículo, ele teria se limpado com uma toalha, mas não jogou o pano no lixo e o escondeu atrás de um micro-ondas.

Outros comunicadores, que também usam o mesmo camarim, reclamaram com a diretoria da emissora. Pelas câmeras de segurança, eles encontraram o responsável pela situação constrangedora.

Camargo não teria negado ser o responsável pela caganeira, justificando que sentiu um mal-estar e não conseguiu chegar ao banheiro.

