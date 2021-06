Desde 2010 no futebol internacional, Carlos Eduardo relembra grandes momentos da carreira Atleta brasileiro atua pelo Shabab Al-Ahli Dubai, dos Emirados Árabes Unidos, e já jogou em clubes como Fluminense e Porto

Atualmente no Shabab Al-Ahli Dubai, Carlos Eduardo completou, em 2021, onze anos de futebol internacional, após deixar o Grêmio Prudente em 2010 e assinar com o Estoril, de Portugal, onde atuou por 3 anos. Atualmente com 31 anos de idade, Carlos ganhou em 2019 a bola de bronze no Mundial de clubes em 2019, jogando pelo Al-Hilal.

Segundo dados da Federação Internacional de Futebol (FIFA), cerca de 270 milhões de pessoas atuam em atividades diretamente relacionadas ao futebol no mundo. Com passagens pelo futebol brasileiro, por Portugal, França, Árabia Saudita e agora nos Emirados Árabes, Carlos viveu grandes momentos ao longo da carreira e relembra com carinho.

– Ainda lembro como se fosse ontem do meu primeiro título profissional no Estoril em 2011/12. Na temporada seguinte, surgiu o interesse do Porto e fiquei maravilhado com aquela oportunidade. Os 5 anos que fiquei em grandes países como Portugal e França, foi de muito amadurecimento pra mim. – disse Carlos

Contratado pelo Al-Hilal em 2015, Carlos Eduardo começou a empilhar troféus no Oriente Médio. Pelo antigo clube, Cadu conquistou 9 títulos, sendo um deles a Liga dos Campeões da AFC, em 2019.

– Levantar aquele título foi algo maravilhoso. O time era bom e estávamos motivados para conquistar! Foi um dos títulos em que mais comemorei, pois era o grande objetivo do grande projeto que aceitei em 2015. – disse o atleta.

Na última temporada, Carlos chegou ao Shabab, onde conquistou mais três títulos, incluindo a Copa da Liga dos Emirados Árabes, após bater o Al-Nasr, pelo placar de 2 a 1. Os números individuais dele também chamam a atenção, na temporada 20/21, Carlos Eduardo somou 37 jogos e 13 gols, com 2.884 minutos de jogo.

