Descubra 10 praias paradisíacas de norte a sul da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/07/2023 - 11:50 Compartilhe

SASSARI, 18 JUL (ANSA) – Entre longas faixas de areia e românticas costas protegidas por falésias, a Itália tem, de norte a sul, uma série de lindas praias para tomar sol e dar mergulhos inesquecíveis.

Entre os principais exemplos está a Isola dei Conigli (Ilha dos Coelhos), em Lampedusa, no sul, com areia fina e branca e que, no fim da primavera, se torna um ninho de tartarugas.

A água cristalina e a fauna marinha tornam a praia um ponto turístico durante o ano inteiro, procurada especialmente por amantes de mergulho e snorkeling.

Cala Rossa, em Favignana, mais uma ilha do sul, pertence a uma reserva natural e é uma praia rochosa, selvagem, com vegetação mediterrânea, mar claro e areia branca.

A Itália conta até mesmo com uma praia declarada monumento natural pela Unesco: a Cala Goloritze, na Sardenha, foi reconhecida em 1995 por ser única, bela e preservada.

Para chegar ao local de areia clara e mar transparente, o ideal é ir de barco, já que a trilha é longa e complexa.

Ainda na mesma região, Cala Brandinchi é um “canto do paraíso” acessível por carro ou a pé, com mar raso que parece uma piscina, cheia de pássaros aquáticos e muito recomendada para famílias com crianças.

Na Puglia, a pequena cidade de Mattinata é cheia de praias com cenários panorâmicos de tirar o fôlego, com mar que varia entre cores turquesa e esmeralda, e enormes falésias que despontam da água.

A praia de Grotticelle, na Calábria, dividida em três, é conhecida pela vocação para mergulhos, snorkeling e pela estrutura para banhistas, mas o ideal é visitar pela manhã, já que o local fica lotado durante as tardes.

Na Campânia, a Marina di Camerota, além do litoral, é cercada por oliveiras e repleta de grutas.

Já a Isola del Giglio, na Toscana, conta com a praia da Arenella, com uma bela e ampla elevação natural, excelente estrutura para turistas e possibilidade de passeios marítimos. A ilha também é conhecida por ter sido palco do naufrágio do navio de cruzeiro Costa Concordia, em 2012.

A praia de Mezzavalle, na região das Marcas, é isolada e selvagem, atraindo visitantes pela fina areia clara e pela vegetação natural, mas é preciso levar comida e água pela falta de estrutura do local.

A região da Ligúria abriga a praia Punta Crena, escavada pela erosão do mar e de difícil acesso, mas que recompensa os banhistas com vistas fantásticas e o mar perfeito para nado e passeios de bote. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias