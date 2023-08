Desconhecido senador será o premiê interino do Paquistão até as eleições

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/08/2023 - 13:46 Compartilhe

Um senador pouco conhecido da província de Baluchistão (sudeste), a menos povoada do Paquistão, será designado primeiro-ministro interino do país, neste sábado (12), cargo que ocupará até as eleições previstas para acontecer nos próximos meses.

Anwaar-ul-Haq Kakar, de 52 anos, foi escolhido pelo governo de coalizão em final de mandato para liderar o país mergulhado em uma crise política desde que Imran Khan perdeu seu cargo como chefe de governo em abril de 2022.

O político foi condenado a três anos de prisão, por corrupção, e detido no fim de semana.

Kakar irá liderar o Paquistão até as próximas eleições gerais e provinciais agendadas para novembro, embora vários líderes já tenham advertido que as eleições serão adiadas para 2024.

O senador “tem uma carreira política limitada e não pesa muito na política paquistanesa”, comentou o analista Hasan Askari Rizvi, entrevistado pela AFP.

O clima político tem sido tenso no Paquistão desde que Imran Khan foi deposto, após conduzir uma campanha sem precedentes contra o poderoso sistema militar. Ele está inelegível por cinco anos, embora tenha apelado de sua sentença.

Nos últimos meses, as autoridades tomaram medidas enérgicas contra o partido de Khan, o Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), e prenderam muitos de seus líderes.

O Parlamento foi oficialmente dissolvido na quarta-feira, e as eleições devem ocorrer dentro de 90 dias, de acordo com a constituição. No entanto, possíveis mudanças nas circunscrições eleitorais e a aprovação de uma lei no mês passado que confere mais poder ao Executivo interino para negociar com organizações internacionais indicam que as eleições podem demorar a ser realizadas.

Na quarta-feira, os Estados Unidos disseram acompanhar com preocupação a situação no país e temem que a violência possa aumentar, à medida que as eleições se aproximam.

zz-fox/ecl/est/thm/aoc/eg/gc/tt

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias