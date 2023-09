Desconhecido instala cartaz falso de nudismo em praia popular de Chicago

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 06/09/2023 - 1:25 Compartilhe

Um brincalhão postou uma placa falsa em uma praia popular de Chicago durante o fim de semana de feriado, alertando que ela foi repentinamente convertida em um parque de nudismo.

A placa falsificada do Parks District que dizia “Nude Beach Past This Sign” foi vista encravada na areia de Loyola Beach, que fica a menos de um quilômetro de distância de sua universidade católica de mesmo nome, no bairro de Rogers Park.

A vereadora da cidade, Maria Hadden, postou uma foto da placa de aparência oficial na segunda-feira, alertando os banhistas para não descobrirem tudo no Dia do Trabalho.

“Fomos notificados de que alguém instalou esta placa atrevida em Loyola Beach. Observe que este não é um sinal oficial do @ChicagoParks”, postou Hadden no X , anteriormente conhecido como Twitter.

“Nós reportamos a Parks para que eles possam removê-lo. Como lembrete, pelo menos algumas roupas são obrigatórias em todas as nossas praias.”

Felizmente, parece que ninguém caiu na armadilha – a polícia de Chicago não teve um relatório sobre a pegadinha. Embora a farsa provavelmente fosse apenas para rir, na verdade ela tinha algumas raízes na história local.

De acordo com Hadden, um de seus antecessores do 49º Distrito apresentou uma resolução de 1932 competindo para criar uma praia para banhos de sol no mesmo local – apenas dois anos antes de se tornar o terreno conhecido como Praia de Loyola.

A proposta de George A. Williston foi planejada para apaziguar homens e mulheres que “conheceram a prática dos cultos nudistas na Alemanha e em outros lugares da Europa”, de acordo com um recorte do Chicago Tribune compartilhado pelo político.

A praia de nudismo proposta teria sido equipada com instalações altas que impediriam os edifícios próximos de ver os banhistas nus e teria espaços separados para homens e mulheres.

A colônia de nudismo também teria um porta-voz designado pela prefeitura, que também ficaria encarregado de fiscalizar as instalações da praia em busca de nós na mata.

