Desconecte e compartilhe o momento das refeições

Quando, no momento da refeição, o cérebro é distraído com estímulos visuais de uma tela, seja do celular, televisão, tablet…, a digestão e a absorção dos nutrientes fica prejudicada. Nas crianças essa “distração” é ainda mais perigosa. O cérebro, hipnotizado pela tela, não registra a atividade da refeição de maneira eficiente, levando muitas crianças a comerem mais do que precisam ou menos do que deveriam. Alguns estudos mostram que esse comportamento pode levar ao desenvolvimento de transtornos alimentares na adolescência.

Contudo, nos últimos tempos, pensar em fazer uma refeição completa, sem focar no celular para conferir as mensagens ou as redes sociais, tem se tornado uma missão quase impossível. Enquanto colocar uma tela na frente das crianças para que comam qualquer coisa parece ser uma estratégia cada vez mais comum. Nas duas situações o que se vê é uma dificuldade imensa em se desconectar do virtual e se conectar com o real. O compartilhamento virtual ganha o espaço do compartilhar olho no olho.

O momento das refeições pode ser uma ótima oportunidade para se desconectar dos eletrônicos e buscar uma conexão saudável com os filhos e compartilhar com eles momentos incríveis, histórias engraçadas, experiências inusitadas… Ou seja, um ótimo momento para compartilhar a vida e criar memórias afetivas com as crianças.

