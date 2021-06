Desconcentração de serviços financeiros continuará em meio a queda de spreads, diz Campos Neto

Por José de Castro

SÃO PAULO (Reuters) – O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira acreditar que o sistema financeiro continuará em processo de desconcentração de serviços sem que isso prejudique grandes bancos, que veriam, porém, redução de sua fatia total detida na indústria.

Dessa forma, Campos Neto prevê também seguimento de um movimento de queda nos spreads dos serviços, enquanto paralelamente há aumento de competição.

Em participação virtual no seminário sobre Open Banking da Folha de S.Paulo, o presidente do BC afirmou ainda que o calendário de implantação do Open Banking será cumprido, apesar de dificuldades tecnológicas de adequação por parte de grandes bancos, mas ao mesmo tempo ponderou que os benefícios do projeto são de longo prazo.

Veja também