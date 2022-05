Como descolorir o cabelo de forma saudável, segundo especialista

A descoloração dos cabelos pode ser intimidadora no início, mas depois que você começa, é possível que não queira mais parar. Por isso, é importante saber como evitar que a prática danifique seus fios.





+ Frizz, nunca mais! Dicas de especialistas para manter os cabelos alinhados

+ Licença menstrual: o que é e quem tem direito

À “Slice”, de onde são as informações, Jason Lee, especialista e proprietário do Jason Lee Salon, no Canadá, esclareceu tudo o que você precisa saber sobre como alcançar cabelos descoloridos saudáveis.

Existe um limite para descolorir os cabelos?

“Não necessariamente”, pontua Jason. “No entanto, se você achar que seu cabelo está quebrando por causa do excesso de descoloração, você deve fazer uma pausa ou considerar cortar o cabelo mais curto.” Ele revela, ainda, que um grande aborrecimento para cabeleireiros é “ver alguém com cabelos descoloridos na altura dos ombros com pedacinhos quebrados perto da linha frontal e no topo da cabeça.”

O profissional explica que a temida quebra ocorre quando o descolorante é sobreposto durante a aplicação. Dessa forma, o próprio cabelo não pode sustentar o processo de clareamento por mais tempo e acaba quebrando. Portanto, ao descolorir a raiz, certifique-se de que o descolorante não passe sobre o cabelo já descolorido.

Saúde e beleza dos cabelos descoloridos

“Coloristas profissionais sabem como aplicar descolorante porque levam em consideração o inchaço. À medida que a descoloração ocorre, a tendência é inchar, e se você não considerar isso ao aplicar o descolorante, ficará em apuros e seu cabelo poderá sofrer as consequências”, detalha Jason.

Para obter um loiro saudável e bonito, a recomendação do especialista é que o retoque de raízes ocorra a cada quatro semanas. Enquanto a descoloração frequente pode danificar os fios, deixar os cabelos muito longos entre os retoques pode levar à criação de uma cor desigual.

E ele finaliza: “Se você está pensando em ficar loira [descolorida], certifique-se de que seu cabeleireiro tenha experiência em descoloração para obter os melhores resultados.”