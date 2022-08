‘Descobri que estava grávida numa entrevista para o BBB’, diz Aline Campos

Da Redação 04/08/2022 - 3:07 Compartilhe

Em entrevista ao “PodDelas”, nesta quarta-feira (3), Aline Campos revelou que descobriu que estava grávida durante as entrevistas para participar do “Big Brother Brasil 11”, em 2010.

“Eu tenho uma história muito louca com o BBB. Há 12 anos atrás, eu descobri que eu estava grávida durante uma entrevista para o BBB 11. Eu já tinha feito várias entrevistas e estava quase fechada a minha participação no programa. E então eu fiz um exame de sangue [exigido pela produção do reality a todos os competidores]. Lembro que eu estava desconfiada de uma possível gravidez”, disse a atriz.

“Foi a própria produção do programa que me contou: ‘você está grávida!’. Inacreditável, né? Anos depois, fui chamada novamente para o programa numa edição já com famosos, porém foi no mesmo ano que recebi o convite para ser rainha de bateria da Vila Isabel. Como eu tinha assumido compromisso com a escola de samba, não podia deixar. No ano seguinte, me chamaram novamente para o BBB, porém eu tinha um contrato ativo com uma marca de cerveja e não pude aceitar”, explicou.

Aline é mãe de Nathan, de 12 anos. Atualmente, ela namora o DJ Jesus Luz, com quem reencenou recentemente uma cena sexy da novela “Pantanal”.

Veja também