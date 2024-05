Descobertos bunkers com os quais Hitler achava que iria vencer a II Guerra

Editora3i Editora3 - https://istoe.com.br/author/editora3/ 31/05/2024 - 8:00 Para compartilhar:

Nas cenas iniciais do filme O Resgate do Soldado Ryan, de Steven Spielberg, tropas americanas e canadenses que desembarcam na praia de Omaha, na Normandia, norte da França, são recebidas com fogo pesadíssimo dos defensores alemães. Era o ponto crucial da virada dos países aliados na Segunda Guerra. Os alemães estavam encastelados em casamatas de concretos ligadas a bunkers, que formavam uma rede de estruturas de defesa conhecidas como Muro do Atlântico.

Os alemães acreditavam que poderiam frear a invasão com essa megaestrutura. Em menos de um ano, a guerra estava terminada com a vitória aliada. Mais de 80 anos depois, operários encontraram três bunkers do exército alemão em perfeito estado, durante obras de revitalização ambiental no parque Heist Willempark, em Knokke-Heist, na região de Flandres, oeste da Bélgica. O local é próximo ao litoral e o comando nazista acreditava que pudesse haver um desembarque aliado, que acabou ocorrendo na Normandia, 500 quilômetros a sudoeste, em 6 de junho de 1944, no Dia D.

Panela, utensílios e muita munição

A descoberta, que está sendo estudada por arqueólogos e antropólogos, ocorre às vésperas das celebrações dos 80 anos do desembarque aliado no norte da França, considerado o ponto definitivo da virada da guerra no front ocidental – do lado oriental foi a derrota alemã na batalha de Stalingrado, no primeiro trimestre de 1943.

As estruturas estavam soterradas por toneladas de terra, mas totalmente preservadas.

• São ambientes de 42 m2, capazes de abrigar grupos de dez soldados e muita munição para metralhadoras de grosso calibre e obuses.

• Objetos do dia a dia, como panelas, facas e utensílios, também foram achados em bom estado.

• Aparentemente não foram encontrados indícios de avarias por bombardeios e ataques, o que pode indicar que os defensores abandonaram os bunkers com a aproximação dos aliados.

Tropas americanas e inglesas avançaram pela região de Flandres em setembro de 1944, em progressão rápida, e libertaram a Bélgica e parte da Holanda ao final de dezembro, quando se desenrolaram as batalhas do Bulge e do Escalda em pleno inverno europeu.

Historiadores belgas afirmam que a descoberta dos bunkers é importante para revelar detalhes das estratégias de defesa alemãs, principalmente sobre abastecimento de soldados aquartelados e procedimentos diários de monitoramento dos postos de controle do Muro do Atlântico.