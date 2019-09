Estreia no sábado, 7, no canal Terraviva, a série Alimentando o Mundo, que chega com a promessa de desvendar mitos e verdades sobre as carnes consumidas pelos brasileiros.

Para isso, a nova atração traz a chef Michele Crispim, vencedora do MasterChef Brasil, em visitas a fazendas, frigoríficos e laboratórios, sempre contando com a ajuda de especialistas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.