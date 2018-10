Descoberta sobre doença ELA abre caminho para novos tratamentos

Pesquisadores do Uruguai, França e Estados Unidos descobriram que existe um mecanismo imunológico que parece estar diretamente vinculado com o avanço da esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma descoberta que pode abrir caminho para tratamentos promissores.

A ELA é uma doença degenerativa progressiva que afeta os neurônios que controlam os movimentos musculares voluntários, produzindo paulatinamente a paralisia motora do paciente.

Os cientistas encontraram células imunológicas que invadem de forma anormal os músculos das pessoas com ELA e interagem com as conexões entre os neurônios motores e as fibras musculares.

Nesta invasão pode estar a origem de um processo de inflamação crônica “que poderia explicar a falha das fibras nervosas motoras que controlam corretamente o músculo”, explicou em um comunicado Luis Barbeito, pesquisador principal do Instituto Pasteur de Montevidéu.

Na pesquisa participaram, além do Pasteur, a Universidade do Alabama em Birmingham, a Universidade do Estado do Oregon e o Instituto Imagine de Paris.

“Encontramos evidências de que certas células inflamatórias do sistema imunológico atacam essas uniões entre os neurônios e os músculos acelerando a denervação e a paralisia”, disse à AFP Emiliano Trías, pesquisador do Pasteur e autor do trabalho publicado na quinta-feira no Journal of Clinical Investigation Insight.

Estas células, identificadas pela primeira vez, “poderiam ser alvo de fármacos que busquem inibir ou bloquear sua atividade nociva sobre os músculos e os nervos” dos pacientes com ELA, uma doença para a qual não há cura, afirmou Trías.

Em ensaios em animais com ELA, os pesquisadores encontraram outro dado-chave: a quantidade destas células imunológicas, chamadas mastócitos e neutrófilos, aumenta bruscamente depois de que se inicia a paralisia.

“Utilizando fármacos como o masitinib e bloqueando especificamente estas células, poderíamos proteger as conexões que ainda funcionam corretamente nas primeiras etapas da ELA e desta forma desacelerar o avanço da mesma”, disse Trías.

O masitinib é um fármaco em desenvolvimento que foi testado clinicamente em oncologia durante mais de uma década, e foi testado em pacientes com ELA em ensaios clínicos.

O tratamento nos animais diminuiu os mastócitos e preveniu a degeneração progressiva dos nervos motores e a denervação muscular, explicaram os pesquisadores, ao acrescentar que os resultados são promissores para fornecer novos enfoques terapêuticos para desacelerar o avanço da perda de mobilidade.

São necessários, no entanto, mais ensaios clínicos em pacientes com ELA, disseram.